Более трети студентов не хотят возвращаться к оффлайн-обучению

Порядка 61% российских студентов хотя бы раз «присутствовали» на удаленных занятиях из нестандартных мест: дорога (25%), на улице (23%), в общественном транспорте (17%) и даже туалете (12%). Это выяснила компания Honor в рамках подготовки релиза новых ноутбуков.

Почти половина студентов (46%) совмещали онлайн-занятия с другими делами, чаще всего — с просмотром соцсетей (43%), в 20% случаев — с играми на телефоне/ноутбуке, в 19% — с уборкой. Среди более взрослых участников опроса — старше 24 лет — работу с соцсетями совмещали больше респондентов — 50%.

В качестве отвлекающих от учебы факторов 68% респондентов отметили соцсети, общение с друзьями (41%) и просмотр видео (35%). Для сравнения: среди взрослых за общение с друзьями и просмотр видео проголосовали 24% и 19% соответственно.

Больше трети студентов (34%) не хотят возвращаться к оффлайн-формату обучения. Причем девушки такой ответ давали чаще — 41%. В качестве главных факторов, по которым студентам не хотелось бы возвращаться в ВУЗы — ранний подъем (21%), время на дорогу (18%), сборы на учебу (14%).

Опрос проводился среди 3 тыс. российских студентов.

Ранее в мае Минобрнауки оценило работу вузов во время пандемии COVID-19. В ведомстве отметили, что система высшего образования Росси успешно прошла через период активного распространения коронавируса, поэтому говорить об ухудшении подготовки студентов неправильно.