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Минобрнауки оценило работу вузов во время пандемии COVID-19

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Система высшего образования России успешно прошла через COVID-19, заявил 21 мая министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в интервью телеканалу RTVI.

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По его словам, говорить об ухудшении подготовки студентов российских вузов, которые обучались во время пандемии, неправильно.

«Понятно, что это другие люди, потому что все мы оказались в ковидных условиях, но сказать, что те, кто учился в условиях ковида, заведомо хуже подготовлены, чем те, кто учился до этого, нельзя», — отметил он.

Министр добавил, что ведомство анализирует ситуацию с качеством подготовки студентов.

«Все зависит от студента, от университета, от программы, это всегда индивидуально», — подчеркнул Фальков.

Как добавил Фальков, из-за пандемии коронавируса сложилась сложная ситуация с иностранными студентами без доступа к учебе. Для них ведомство организует проведение дополнительных занятий.

13 мая он рассказал, что в 2021 году абитуриенты смогут подавать документы дистанционно. Прием в вузы пройдет с учетом опыта, полученного в условиях коронавирусной пандемии.

Ранее 29 апреля в Минобрнауки рассказали, что количество бюджетных мест по программам ординатуры и аспирантуры в 2022/23 учебном году будет увеличено. В 2021 году общий объем бюджетных мест в российских вузах вырос на 10%. К

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