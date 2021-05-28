Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Два грузовых судна столкнулись у берегов Японии
Армия
Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником
Экономика
Кражи данных на фоне пандемии участились на треть
Экономика
В России хотят создать единую базу киберпреступлений
Мир
Санду обвинила главу МВД Молдавии в организации слежки за ее семьей
Армия
Черноморский флот усилят малыми ракетными кораблями проекта «Каракурт»
Экономика
ЦМАКП прогнозирует банковский кризис до апреля 2022 года
Мир
Башар Асад выиграл президентские выборы в Сирии
Мир
Шеф Пентагона поддержал модернизацию ядерной триады США

Производители игрушек предложили зафиксировать цены на сырье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Производители детских игрушек намерены предложить Минпромторгу субсидировать изготовителей сырья для своей продукции. Речь о таких материалах, как пластик, дерево, бумага, картон, металл и ткань. Их стоимость следует зафиксировать, а в перспективе государство может компенсировать компаниям выпадающий доход — разницу между рыночной и замороженной стоимостью, считают производители игрушек. Этот вопрос Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) обсудит с Минпромторгом в начале июня, рассказала «Известиям» глава АИДТ Антонина Цицулина.

Китайское предубеждение: дешевые игрушки рискуют исчезнуть из оборота в РФ
Их продавцам с онлайн-площадок придется получать сертификаты о безопасности

С начала 2021 года отрасль столкнулась с ростом цен на сырье, уже отмечала ассоциация в письме в Минпромторг от 25 января (есть у «Известий»). В документе пояснялось: ограничительные меры привели к разрыву кооперационных цепочек по всем пунктам поставок сырья. Плюс к этому значительно возросли цены на логистику, отмечалась заболеваемость коллективов, указано в письме. За 2020 год к декабрю ДСП подорожала на 43%, до 233 рублей за кубометр, трикотаж — на 21%, до 646 рублей за метр, полипропилен — на 25%, до 87 рублей за килограмм.

Еще в начале 2021 года АДИТ предупреждала: поставщики не гарантируют, что в I квартале не будет еще одной волны роста цен. В итоге к настоящему времени стоимость материалов для изготовления игрушек подскочила на 30–70% в зависимости от их вида, сказала «Известиям» Антонина Цицулина.

Она отметила, что сейчас розница продает товары, изготовленные и закупленные еще в 2020 году, поэтому подорожание сырья на ценах в магазинах еще не отразилось. Новые игрушки, сделанные из материалов по более высокой стоимости, могут появиться в рознице уже осенью — глобальные производители предупредили о том, что могут скорректировать свои цены.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Мягкая сила: производители игрушек попросили зафиксировать цены на сырье

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021