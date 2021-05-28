Мягкая сила: производители игрушек попросили зафиксировать цены на сырье

Производители детских игрушек намерены предложить Минпромторгу субсидировать изготовителей сырья для своей продукции . Речь о таких материалах, как пластик, дерево, бумага, картон, металл и ткань. Их стоимость следует зафиксировать, а в перспективе государство может компенсировать компаниям выпадающий доход — разницу между рыночной и замороженной стоимостью, считают производители игрушек. Этот вопрос Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) обсудит с Минпромторгом в начале июня, рассказала «Известиям» глава АИДТ Антонина Цицулина. Мера позволит изготовителям игрушек не поднимать цену товаров , пояснила она. По словам Антонины Цицулиной, стоимость материалов для них с начала года выросла на 30–70% и уже осенью это подорожание может отразиться на ценах в магазинах.

В ожидании субсидий

О том, что производители детских товаров планируют обсудить с Минпромторгом вопросы ценообразования в отрасли, «Известиям» рассказала глава АИДТ Антонина Цицулина. Встреча по этому вопросу намечена на начало июня . По ее словам, организация намерена предложить ряд мер, которые помогут фабрикам притормозить стоимость отечественной продукции, в частности детских игрушек. Среди них — компенсация дополнительных расходов поставщикам сырья, то есть пластика, дерева, бумаги, картона, металла и ткани. Например, можно было бы зафиксировать стоимость сырья и выплачивать его изготовителям разницу между рыночной ценой и замороженной , считают в АИДТ. Таким образом производители конечной продукции смогут избежать резкого повышения цен на свой товар, полагают в ассоциации. В ближайшей перспективе эти предложения могут быть рассмотрены в ведомстве, рассчитывают в АИДТ.

Мягкая сила Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

С начала 2021 года отрасль столкнулась с ростом цен на сырье , уже отмечала ассоциация в письме в Минпромторг от 25 января (есть у «Известий»). В документе пояснялось: ограничительные меры привели к разрыву кооперационных цепочек по всем пунктам поставок сырья. Плюс к этому значительно возросли цены на логистику, отмечалась заболеваемость коллективов, указано в письме. За 2020 год к декабрю ДСП подорожала на 43%, до 233 рублей за кубометр, трикотаж — на 21%, до 646 рублей за метр, полипропилен — на 25%, до 87 рублей за килограмм.

Еще в начале 2021 года АДИТ предупреждала: поставщики не гарантируют, что в I квартале не будет еще одной волны роста цен. В итоге к настоящему времени стоимость материалов для изготовления игрушек подскочила на 30–70% в зависимости от их вида , сказала «Известиям» Антонина Цицулина.

Мягкая сила Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Она отметила, что сейчас розница продает товары, изготовленные и закупленные еще в 2020 году , поэтому подорожание сырья на ценах в магазинах еще не отразилось. Новые игрушки, сделанные из материалов по более высокой стоимости, могут появиться в рознице уже осенью — глобальные производители предупредили о том, что могут скорректировать свои цены . Эксперт уверена, что меры господдержки помогут стабилизировать ситуацию в России. Тем более что производители против введения квот на экспорт и других ограничений, связанных с вывозом товаров, добавила она.

Проблема для всех

С подорожанием сырья столкнулись не только производители детских товаров . Ранее крупнейшие производители продуктов питания — мяса, молока, хлеба, масла — уже обращались в Минпромторг насчет проблемы роста цен на первичные полимеры, из которых делают упаковку. Компании предложили использовать меры тарифного и экспортно-импортного контроля. Они уверены, что это позволит притормозить рост цен на сырье, а значит, и на конечную продукцию. Как писали «Известия», Минэнерго предложит меры регулирования стоимости сырья в конце мая.

Мягкая сила Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

Государство уже компенсирует затраты производителям сахара, бензина, напомнил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. О такой же мере поддержки правительство попросили производители продуктов питания, поэтому действия изготовителей детских товаров вполне логичны, сказал он. Эксперт подчеркнул, что игрушки пока не входят в список стратегически важных товаров , хотя они важны для развития детей.

— В мире повышаются цены на все активы , включая потребительские товары. Это общий тренд , который связан с инфляцией. Она обусловлена падением стоимости денег, в таких условиях вся продукция дорожает, — сказал он. — Эта ситуация продлится еще год-полтора, и самым оптимальным решением будет увеличение доходов нуждающихся граждан, что может сказаться на спросе.

Мягкая сила Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Ситуация с ростом цен быстро не завершится, согласен с коллегой глава Института стратегического анализа консалтинговой компании ФБК Игорь Николаев. Большое влияние на экономику оказывает постковидное восстановление, а также серьезный объем дополнительных денежных ресурсов — это многочисленные пособия и помощь людям, отметил он. Ситуация подстегнула инфляцию — цены рванули вверх, добавил эксперт. Эффективными в таких условиях могут быть лишь рыночные механизмы в противовес попыткам остановить и зафиксировать цены, считает Игорь Николаев. Он привел в пример повышение пошлин на экспортные и импортные операции, развитие конкуренции и другие шаги.

В пресс-службе Минпромторга на запрос «Известий» не ответили.