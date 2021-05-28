Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Два грузовых судна столкнулись у берегов Японии
Армия
Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником
Экономика
Кражи данных на фоне пандемии участились на треть
Экономика
В России хотят создать единую базу киберпреступлений
Мир
Санду обвинила главу МВД Молдавии в организации слежки за ее семьей
Армия
Черноморский флот усилят малыми ракетными кораблями проекта «Каракурт»
Экономика
ЦМАКП прогнозирует банковский кризис до апреля 2022 года
Мир
Башар Асад выиграл президентские выборы в Сирии
Мир
Шеф Пентагона поддержал модернизацию ядерной триады США

Асад после переизбрания заявил о начале нового этапа в истории Сирии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Победивший на президентских выборах в Сирии Башар Асад заявил в пятницу, 28 мая, о начале нового этапа в истории страны. Об этом сообщает издание UrduPoint.

Война без особых причин: 10 лет назад начался конфликт в Сирии
Почему «арабская весна» не сместила Башара Асада и какой страна подходит к очередным президентским выборам

«Спасибо всем сирийцам за их высокие чувства патриотизма и заметное участие в этом народном волеизъявлении», — подчеркнул Асад в сообщении, опубликованном его предвыборным штабом в Telegram.

Президент также почтил память погибших сирийцев, без которых «Сирии бы не осталось», а также пожелал выздоровления раненым.

«Давайте с завтрашнего дня начнем этап работы для укрепления надежды на строительство Сирии такой, какой она должна быть», — сказал он.

27 мая стало известно, что Башар Асад, занимающий пост президента с 2000 года, избран на еще один семилетний срок. Он получил 95,1% голосов избирателей. Другие кандидаты Махмуд Мерии и Абдалла Саллюм Абдалла набрали 3,3 и 1,5% соответственно.

Явка на выборах составила 78%.

Еще до оглашения итогов голосования глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после встречи глав МИД ЕС в Португалии заявил, что Евросоюз не признает результаты выборов президента Сирии. По мнению членов организации, они не были свободными и справедливыми.

Выборы президента в Сирии состоялись 26 мая. Более 12 тыс. избирательных участков работали с 07:00 до полуночи. Граждане страны могли отдать свой голос за трех кандидатов — действующего главу государства Башара Асада, оппозиционера Махмуда Ахмеда Мураи и социалиста Абдаллу Саллюма Абдаллу.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021