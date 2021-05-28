Асад после переизбрания заявил о начале нового этапа в истории Сирии

Победивший на президентских выборах в Сирии Башар Асад заявил в пятницу, 28 мая, о начале нового этапа в истории страны. Об этом сообщает издание UrduPoint.

«Спасибо всем сирийцам за их высокие чувства патриотизма и заметное участие в этом народном волеизъявлении», — подчеркнул Асад в сообщении, опубликованном его предвыборным штабом в Telegram.

Президент также почтил память погибших сирийцев, без которых «Сирии бы не осталось», а также пожелал выздоровления раненым.

«Давайте с завтрашнего дня начнем этап работы для укрепления надежды на строительство Сирии такой, какой она должна быть», — сказал он.

27 мая стало известно, что Башар Асад, занимающий пост президента с 2000 года, избран на еще один семилетний срок. Он получил 95,1% голосов избирателей. Другие кандидаты Махмуд Мерии и Абдалла Саллюм Абдалла набрали 3,3 и 1,5% соответственно.

Явка на выборах составила 78%.

Еще до оглашения итогов голосования глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после встречи глав МИД ЕС в Португалии заявил, что Евросоюз не признает результаты выборов президента Сирии. По мнению членов организации, они не были свободными и справедливыми.

Выборы президента в Сирии состоялись 26 мая. Более 12 тыс. избирательных участков работали с 07:00 до полуночи. Граждане страны могли отдать свой голос за трех кандидатов — действующего главу государства Башара Асада, оппозиционера Махмуда Ахмеда Мураи и социалиста Абдаллу Саллюма Абдаллу.