Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
На Украине вновь намерены подать на экстрадицию Януковича из России
Мир
Россия призвала Армению и Азербайджан к мирному решению спорных вопросов
Мир
Премьер-министр России прибыл в Минск
Мир
Адвокат Сапеги вновь не смог встретиться со своей подзащитной
Экономика
В России запустят свою цифровую криптовалюту
Мир
Украинские военные провели учения возле границы с Крымом
Мир
Постпред РФ при ОБСЕ заявил об увеличении военных расходов Украины в четыре раза
Мир
Моряки пожаловались на плохое состояние единственной субмарины ВМС Польши
Общество
Москвичи рассказали о нашествии уток

ЕС не признал справедливыми прошедшие выборы в Сирии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Евросоюз не признает результаты выборов президента Сирии. По мнению членов организации, они не были свободными и справедливыми. Об этом 27 мая заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам встречи глав МИД ЕС в Португалии.

Расчет окончен: Чижов обвинил ЕС в нежелании помогать Сирии при Асаде
Постпред РФ в Брюсселе назвал подход донорской конференции политикой двойных стандартов

«Состоявшиеся 26 мая в Сирии выборы не соответствовали ни одному критерию подлинно демократического голосования, не способствовали урегулированию конфликта. <...> Вчерашние выборы подрывают усилия по поиску устойчивого решения сирийского конфликта. Это не может привести ни к какой мере нормализации международной обстановки с сирийским режимом», — говорится в заявлении Борреля.

Он также подчеркнул, что Евросоюз готов поддержать свободные и справедливые выборы в Сирии в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН и под наблюдением ООН.

«Европейский союз продолжает требовать прекращения репрессий, освобождения задержанных и конструктивного участия сирийского режима и его союзников», — указал глава европейской дипломатии.

Ранее в тот же день ЕС продлил санкции против физических лиц и предприятий Сирии до 1 июня 2022 года.

Уточнялось, что санкции были введены в 2011 году «в ответ на жестокие репрессии режима Асада в отношении гражданского населения». В список теперь входят 283 лица и 70 организаций, на них распространяется замораживание активов и запрет на поездки.

Голосование на выборах президента Сирии прошло накануне, выборы продлили на пять часов — до полуночи. Отмечалось, что граждане страны могли отдать свой голос за трех кандидатов: действующего главу государства Башара Асада, оппозиционера Махмуда Ахмеда Мураи и социалиста Абдаллу Саллюма Абдаллу.

Согласно опросам, большинство граждан проголосовало за действующего президента Башара Асада, сообщил депутат Народного собрания Сирии Усама Мустафа. Последние выборы главы государства в Сирии проходили в 2014 году и завершились победой Асада, находящегося у власти с 2000 года.

14 мая Боррель заявил, что Евросоюз продолжит санкционный режим против Сирии, если продолжатся репрессии в отношении оппозиции и не будет прогресса в урегулировании конфликта. Он отметил, что европейское сообщество по-прежнему хочет единства, суверенитета и территориальной целостности сирийского государства и готово поддержать свободные выборы под наблюдением ООН.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021