ЕС не признал справедливыми прошедшие выборы в Сирии

Евросоюз не признает результаты выборов президента Сирии. По мнению членов организации, они не были свободными и справедливыми. Об этом 27 мая заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам встречи глав МИД ЕС в Португалии.

«Состоявшиеся 26 мая в Сирии выборы не соответствовали ни одному критерию подлинно демократического голосования, не способствовали урегулированию конфликта. <...> Вчерашние выборы подрывают усилия по поиску устойчивого решения сирийского конфликта. Это не может привести ни к какой мере нормализации международной обстановки с сирийским режимом», — говорится в заявлении Борреля.

Он также подчеркнул, что Евросоюз готов поддержать свободные и справедливые выборы в Сирии в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН и под наблюдением ООН.

«Европейский союз продолжает требовать прекращения репрессий, освобождения задержанных и конструктивного участия сирийского режима и его союзников», — указал глава европейской дипломатии.

Ранее в тот же день ЕС продлил санкции против физических лиц и предприятий Сирии до 1 июня 2022 года.

Уточнялось, что санкции были введены в 2011 году «в ответ на жестокие репрессии режима Асада в отношении гражданского населения». В список теперь входят 283 лица и 70 организаций, на них распространяется замораживание активов и запрет на поездки.

Голосование на выборах президента Сирии прошло накануне, выборы продлили на пять часов — до полуночи. Отмечалось, что граждане страны могли отдать свой голос за трех кандидатов: действующего главу государства Башара Асада, оппозиционера Махмуда Ахмеда Мураи и социалиста Абдаллу Саллюма Абдаллу.

Согласно опросам, большинство граждан проголосовало за действующего президента Башара Асада, сообщил депутат Народного собрания Сирии Усама Мустафа. Последние выборы главы государства в Сирии проходили в 2014 году и завершились победой Асада, находящегося у власти с 2000 года.

14 мая Боррель заявил, что Евросоюз продолжит санкционный режим против Сирии, если продолжатся репрессии в отношении оппозиции и не будет прогресса в урегулировании конфликта. Он отметил, что европейское сообщество по-прежнему хочет единства, суверенитета и территориальной целостности сирийского государства и готово поддержать свободные выборы под наблюдением ООН.