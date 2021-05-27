Башар Асад выиграл президентские выборы в Сирии, набрав более 95% голосов, сообщил 27 мая председатель сирийского парламента Хаммуда Сабаг.

«Победу на выборах одержал действующий президент Башар Асад, получивший поддержку 95,1% избирателей», — заявил Сабаг, выступая на пресс-конференции в Дамаске.

По его словам, явка избирателей составила 78%. За Асада проголосовали 13 540 860 человек из более 14 млн участвующих в выборах граждан, добавил спикер сирийского парламента.

Занимающий пост президента Сирии с 2000 года Асад избран на очередной семилетний срок. На предыдущих выборах главы государства в 2014 году за него отдали голоса более 88% граждан.

Ранее в этот день глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам встречи глав МИД ЕС в Португалии заявил, что Евросоюз не признает результаты выборов президента Сирии. По мнению членов организации, они не были свободными и справедливыми.

Голосование на выборах президента Сирии прошло 26 мая, выборы продлили на пять часов — до полуночи. Отмечалось, что граждане страны могли отдать свой голос за трех кандидатов — действующего главу государства Башара Асада, оппозиционера Махмуда Ахмеда Мураи и социалиста Абдаллу Саллюма Абдаллу.