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Сборная Чехии обыграла Швецию на чемпионате мира по хоккею

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Чехия одержала волевую победу в матче чемпионата мира по хоккею против Швеции. Соревнования проходят в Риге.

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Победа далась нелегко и вызвала немало вопросов у специалистов и болельщиков

Состоявшаяся 27 мая игра завершилась счетом 4:2 (0:2, 0:0, 4:0), при этом шведы вели по итогам двух периодов 0:2.

Затем в третьем чехи забросили три шайбы и еще одну на последних минутах в пустые ворота, уточняет «Спорт-Экспресс».

В составе победителей шайбы забросили Якуб Врана (42-я минута), Ян Коварж (45), Лукаш Клок (49) и Якуб Флек (59). У шведов отличились Андреас Вингерли (13) и Рикард Ракелль (16).

По итогу матча Чехия, набрав пять очков, ушла с последнего места в турнирной таблице группы А. Швеция, в свою очередь, с тремя очками заняла последнюю строчку.

Ранее в этот день Швейцария обыграла Словакию на чемпионате мира по хоккею (8:1). Для словаков это поражение стало первым на турнире в Риге после трех побед, в том числе над Россией (3:1).

Чемпионат мира по хоккею проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня.

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