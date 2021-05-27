Новое и с Данией: молодые игроки стали героями матча со скандинавами

Сборная России переиграла команду Дании на предварительном этапе чемпионата мира по хоккею (3:0). В концовке второго периода счет открыл нападающий Иван Морозов, реализовав большинство. В третьем периоде заброшенной шайбой отметился форвард Александр Барабанов, а в концовке встречи свой первый гол на турнире забил нападающий Дмитрий Воронков. «Красная машина» таким образом набрала 9 очков и вышла на первое место в группе A. Правда, у Словакии также 9 очков и на один матч меньше.

Молодой гол

Еще 24 мая сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира, уступив словакам (1:3). Игра оставила не лучшее впечатление — в атаке мало что получалось, креатива было немного, а соперник удачно воспользовался предоставленными моментами. Игра с Данией стала отличной возможностью исправиться.

Разумеется, команда Брагина начала с атак, но вратарь датчан Себастьян Дам творил чудеса. Максим Шалунов бросал уже в открытый угол — голкипер невероятным образом поймал шайбу в ловушку. У лучшего снайпера Кубка Гагарина вообще не идет игра. После матча это признал и главный тренер сборной Валерий Брагин: «Мы следим за его состоянием, сейчас оно неважное. Будем думать. И личные разговоры с ним есть. Может быть, он переживает, что не получается забить».

Выделялся Толчинский, который раз за разом накручивал соперников. Очень уверенно выглядел Иван Проворов — те, кто не смотрит НХЛ, сейчас точно не удивятся, почему в «Филадельфии» он играет по полчаса за матч. Но забить не удавалось до конца второго периода — датчане почти не создавали опасных моментов, зато у своих ворот играли дисциплинированно.

Распечатать ворота Дама удалось только после удаления у соперника — момент решили самые молодые игроки сборной. 20-летний Дмитрий Воронков обосновался на чужом пятаке, и после того, как до него дошла шайба, скинул ее на 21-летнего Ивана Морозова. Нападающий СКА разобрался предельно уверенно и позволил российским болельщикам уйти на второй перерыв со спокойной душой.

— Воронков становится хорошим игроком, который отдает всего себя в каждом матче, — отметил в разговоре с «Известиями» олимпийский чемпион Валерий Каменский. — Возможно, он станет новым лидером сборной и «Ак Барса». Приятно, что у нас появляются такие молодые ребята.

В третьем периоде россиянам было уже намного легче: соперник начал открываться, оголять зоны в обороне, и этим удалось воспользоваться. Толчинский убежал в контратаку, сделал элегантную передачу на Барабанова, которому никто не успел помешать. А третий гол организовали все те же Морозов с Воронковым — первый выиграл вбрасывание, а второй точно бросил.

Именно игра молодой связки нападающих — главный позитивный итог матча с Данией. При в целом натужной победе Морозов и Воронков очень порадовали, показав, что у российского хоккея есть, на кого надеяться в будущем. Оба провели отличный сезон в КХЛ, а Воронкова вообще специально готовили под чемпионат мира — изначально на сбор он приехал с переломом челюсти и сильно потерял в весе.

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Борис Майоров в разговоре с «Известиями» признался, что далек от оптимизма.

— Все одно и то же: мы не можем нормально играть против обороняющихся сборных, — заявил эксперт. — Да, результат сегодня был, но ему радоваться никак нельзя. Не в обиду будет сказано, но у нас некоторые люди случайно в сборную попали. Для того, чтобы взламывать выстроенную оборону, нужны скорости, а их нет совсем. У нас почти нет креативных нападающих. Так что меня с профессиональной точки зрения порадовал только результат.

Разминка окончена

Между тем в Латвию уже прилетел форвард «Сент-Луиса», один из лучших российских нападающих последних десяти лет Владимир Тарасенко. По правилам Международной федерации хоккея (ИИХФ) игроку необходимо отсидеть несколько дней на самоизоляции.

Сборную ждет полноценный выходной день, а 28 мая команда приступит к подготовке к матчу со Швейцарией, который состоится в субботу 29 мая. Швейцарцы уверенно стартовали на турнире, выиграв два матча подряд, но во встрече со Швецией потерпели чувствительное поражение со счетом 0:7. Получится ли у них реабилитироваться?

— Очень тяжелый матч для нашей сборной, — сказал «СЭ» двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков. — Думаю, датчане посмотрели наш матч со словаками, поняли, за счет чего нужно играть. Нам очень повезло, что они проводили второй матч подряд, усталость под конец была видна. Они действовали от обороны, но свежести явно не хватило для игры вторым номером. Сегодня была пара ошибок в обороне, их нужно постараться избежать, в следующем матче нам их могут не простить.

Состав у швейцарцев очень приличный — на чемпионат мира приехали капитан «Нью-Джерси» Нико Хишир и один из лучших нападающих «Сан-Хосе» Тимо Мейер. Да, нет одного из лучших защитников мира — Романа Йоси из «Нэшвилла». Но в целом швейцарцы уже давно не аутсайдеры и даже не середняки. Например, в матче со шведами букмекеры считали фаворитом именно их. Против России швейцарцы, конечно, будут андердогами. Но, может быть, им даже легче в этой роли? Чехи им уже проиграли на чемпионате мира.

Для российской сборной начинаются настоящие испытания. Матчи с Великобританией и Данией можно назвать подготовкой к более сильным соперникам. Со швейцарцами, белорусами и шведами будет сложнее.