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Ученые рассказали о приближении катастрофы из-за таяния ледников в Антарктике

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Американские ученые высказали опасение, что таяние ледников в Антарктике может угрожать существованию таких прибрежных городов, как Нью-Йорк и Шанхай, передает портал Phys.org.

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Исследователи отмечают, что с ростом температуры на планете начинают таять арктические льды. При этом ученые предостерегают также о таянии ледников в Антарктике. В этой местности так много льда, что в результате глобального потепления таяние может вызвать повышение уровня Мирового океана на 60 м.

«Мы уже видим первые признаки этой проблемы», — говорится в статье.

Так, лишь за несколько десятилетий ситуация с таянием ледников может выйти из-под контроля, подчеркивают специалисты. Вместе с тем усилия человечества по устранению этой глобальной проблемы, в частности сокращение парниковых газов и другие эффекты технологического прогресса, вряд ли смогут предотвратить катастрофу, полагают эксперты.

По прогнозам ученых, в условиях сохранения нынешних темпов выбросов парниковых газов антарктический ледяной щит достигнет критического уровня таяния примерно к 2060 году.

Уровень Мирового океана достигнет необратимых во временных масштабах существования человечества размеров, считают ученые.

8 апреля стало известно, что более трети площади шельфовых ледников Антарктики могут обрушиться, если глобальная температура вырастет на четыре градуса по Цельсию. Согласно проведенному исследованию, если удастся удержать повышение температуры на уровне целевого показателя Парижского соглашения в два градуса, то площадь, подверженная риску обрушения будет вдвое меньше.

В апреле прошлого года международная группа ученых рассказала, кто станет первыми жертвами климатической катастрофы. По мнению специалистов, при негативном развитии событий, экосистему океана ждет коллапс уже в нынешнем десятилетии, а в 2040-x годах катастрофа охватит и жителей суши.

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