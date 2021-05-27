«Роскосмос» перенес пуск ракеты «Союз»

Пуск ракеты-носителя «Союз» с космическими аппаратами OneWeb с космодрома Восточный перенесен на резервную дату. Об этом 27 мая сообщили «РИА Новости» в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос».

Пуск был перенесен из-за того, что был зафиксирован сбой в работе одной из систем. Для устранения проблемы потребуется слив окислителя.

Отмечается, что ракета остается в предстартовом состоянии, ее запуск, предварительно, намечен на завтра.

Ранее, 12 мая, сообщалось, что «Роскосмос» планирует провести 16 пусков ракет-носителей с космодромов Байконур и Восточный до июля 2022 года.

Согласно материалам оператора космодромов — Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (является предприятием «Роскосмоса»), в период до июля 2022 года ожидаются три пуска ракеты тяжелого класса. К ним относятся: «Протон-М» и восемь стартов ракеты «Союз-2» с Байконура, а также пять пусков «Союза-2» с Восточного.

Помимо этого, на данный срок также планируется застраховать стартовые комплексы ракет «Протон-М» на 200-й площадке и «Союз-2» на 31-й площадке на Байконуре. Отмечается, что их стартовая сумма составит 4,9 млн рублей. Тогда как стартовый комплекс ракеты «Союз-2» на Восточном приравнивается к сумме в 7,3 млн рублей.

23 апреля исполнительный директор «Роскосмоса» по перспективным программам и науке Александр Блошенко отмечал, что Россия планирует развернуть национальную станцию на орбите до 2035 года. По его словам, такая станция будет собрана в два этапа.