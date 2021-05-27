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Организаторы «Нашествия» уточнили место проведения фестиваля

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Фестиваль «Нашествие» в 2021 году пройдет на новой площадке в Московской области рядом с деревней Глазово-2 городского округа Серпухов. Об этом в четверг, 27 мая, заявили организаторы мероприятия.

Отмечается, что проведение фестиваля стало возможным при поддержке регионального правительства в рамках программы «Лето в Подмосковье».

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Для гостей фестиваля будут работать две сцены, на которых за три дня — с 30 июля по 1 августа — выступят более 80 артистов. Среди них — группы «Сплин», «Машина времени», «Алиса», Lumen, «Крематорий», «Несчастный случай», Animal jazz, «Мельница», «7Б», «Нейромонах Феофан», «Слот», Глеб Самойлов и The Matrixx, Wildways, Сергей Бобунец и многие другие.

Хедлайнером третьего дня «Нашествия-2021» станет Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы», пишет RT.

Как пишет НСН, добраться до фестиваля можно будет как на личном, так и на общественном транспорте. Для автомобилистов организуют стоянки, а для тех, кто приедет на фестиваль своим ходом, в ближайшее время объявят железнодорожную станцию, от которой будут организованы трансферы.

Как подчеркнули в оргкомитете «Нашествия», фестиваль пройдет с соблюдением санитарно-противоэпидемических мер, а также с соблюдением дополнительных мероприятий по недопущению распространения COVID-19.

Уточняется, что все ранее приобретенные билеты на перенесенный в прошлом году фестиваль действительны на мероприятие этого года.

Даты проведения фестиваля организаторы назвали еще в апреле 2021 года. Тогда же они отметили, что новая площадка даст ряд возможностей для развития и укрепления статуса фестиваля. Однако формат мероприятия будет сохранен.

В 2020 году организаторы рок-фестиваля «Нашествие» с 24 по 26 июля решили в онлайн-формате показать лучшие кадры мероприятия прошлых лет, так как проведение концерта отменили из-за коронавируса.

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