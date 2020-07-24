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Рок-фестиваль «Нашествие» пройдет в онлайн-формате

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Организаторы рок-фестиваля «Нашествие» с 24 по 26 июля решили в онлайн-формате показать лучшие кадры мероприятия прошлых лет, так как в 2020 году проведение концерта отменили из-за коронавируса. Об этом написали на официальной странице радио «Наше» «ВКонтакте».

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«Вы сможете увидеть выступления своих любимых артистов за последние несколько лет: «Би-2», «Ленинград», «Чайф», «Крематорий», «Аквариум», «Ночные снайперы» и десятки других отличных групп и исполнителей. Вы снова сможете пережить «Нашествие» и, возможно, разглядеть себя и своих друзей среди зрителей!», — отметили организаторы.

О том, что проведение фестиваля в 2020 году будет отменено, сообщалось 11 июня. Те, кто уже приобрел билет, смогут воспользоваться им в следующем году.

Концерт должен был пройти с 24 по 26 июля в селе Большое Завидово Тверской области.

Первое «Нашествие» состоялось в ДК имени Горбунова 10–11 декабря 1999 года и было приурочено к первой годовщине «Нашего радио». Его зрителями стали около 4 тыс. человек.

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