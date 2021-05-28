Швейцарский час: чего ждать от матча россиян с лидером группы на ЧМ

Групповой этап первенства планеты по хоккею в Риге прошёл половину пути, но ясности с участниками четвертьфинала, не говоря уже о победителях групп, до сих пор нет. Возможно, многое станет понятно после матча между сборными России и Швейцарии, который состоится 29 мая.

Именно швейцары стали лидерами группы А после того, как в четверг разгромили возглавлявших таблицу словаков со счётом 8:1. Теперь сборные Швейцарии и Словакии набрали по девять очков. Вслед за ними с шестью очками идёт Россия. Чтобы побороться за итоговое первое место в группе и относительно комфортную сетку в плей-офф, подопечным Валерия Брагина необходимо побеждать в ближайшей встрече.

Тем более, наша команда, как и все остальные, ещё не гарантировала себе выход из группы, что крайне важно при нынешних аномально непредсказуемых результатах турнира. Чемпионат мира стартовал неделю назад, прошло всего четыре тура группового этапа, а уже не осталось ни одной сборной с нулём в графе «поражения». Более того, лишь в группе B есть одна команда, не набравшая очков — сборная Италии.

Взаимные осечки

В группе, где выступает Россия, уже все успели минимум по разу выиграть и проиграть. И у всех восьми команд есть как минимум по два набранных бала. Ещё в первый день турнира начало сенсациям положили хозяева турнира — латыши, обыгравшие Канаду (2:0). Команда «Кленовых листьев» вообще провалила старт чемпионата мира, проиграв три первых матча. Вслед за Латвией родоначальников хоккея победили сборные США (5:1) и Германии (3:1). Лишь в среду канадцы набрали первые три очка, выиграв у Норвегии (4:2).

Сборная США идёт ровнее и не допускала осечек там, где была фаворитом, одержав три победы в основное время и набрав девять очков. Но начали турнир американцы с поражения в основное время от Финляндии (1:2). Финны же вслед за этой победой споткнулись на Казахстане, уступив им в серии буллитов (1:2), что тоже стало сенсацией. Затем Суоми одержали две дежурные победы над Норвегией (5:2) и Италией (3:0).

Казахи за сутки до триумфа с Финляндией также по буллитам победили Латвию (3:2), затем проиграли США (0:3), но в среду одолели ставшую лидером группы Германию (3:2), начавшую турнир с трёх побед в основное время. В итоге в группе B сейчас сложилась ситуация, при которой немцы могут выйти в плей-офф с первого или второго места, что мало кто мог предположить до начала первенства. Казахи находятся в первой четвёрке и могут выйти в четвертьфинал при том, что они впервые за пять лет выступают в элитном дивизионе ЧМ. А вне зоны плей-офф пока находятся Финляндия и Канада.

В группе А ситуация ещё запутанней. Провалила старт Швеция, проигравшая Дании (3:4) и Белоруссии (0:1). Казалось, что скандинавов ждут проблемы и с более крепкой Швейцарией. Но в среду «Тре Крунур» набрали первые три очка на турнире, причём разгромив соперника со счётом 7:0. Тем не менее, это ещё не спасло их от предпоследнего места в группе.

Последней же командой после трёх туров была Чехия, уступившая в основное время России (3:4) и Швейцарии (2:5), а белорусов обыгравшая лишь в овертайме (3:2). Изначально матч Швеции и Чехии, состоявшийся в четверг вечером, должен был стать центральной встречей дня. Но в итоге получилась битва аутсайдеров. В ней Чехия проигрывала 0:2 перед третьим периодом, но в итоге выиграла 4:2.

Россия на этом фоне пока легко отделалась. Наши вырвали в концовке основного времени победу над чехами, затем без особых проблем разобрались с Великобританией (7:1). Но после всё же допустили осечку, проиграв Словакии (1:3), которая выиграла в основное время три стартовые встречи и с девятью очками лидировала в группе до разгрома от Швейцарии.

Ещё один неожиданный результат: казалось бы включившиеся в борьбу за выход в четвертьфинал белорусы проиграли считавшейся слабейшей командой группы Великобритании (3:4), которая впервые с 1996 года выиграла в основное время на ЧМ. И даже британцы сейчас имеют неплохие шансы пройти дальше.

Заокеанский десант

У России немало травмированных. С первого матча в лазарете оказался нападающий Константин Окулов. А в среду против Дании не смогли выйти на лёд нападающие Михаил Григоренко, Андрей Кузьменко и защитник Артём Зуб. Эта игра крайне тяжело далась нашим, но в концовке второго периода они сумели разыграть большинство, и Иван Морозов открыл счёт. А в третьем периоде Александр Барабанов и Дмитрий Воронков добили датчан — 3:0.

В этой игре впервые на ЧМ выступил защитник Никита Нестеров, отбывший недельный карантин после прибытия из НХЛ. Изолироваться продолжают защитник Дмитрий Орлов и нападающий Владимир Тарасенко. Оба прибыли в расположение сборной в среду и смогут сыграть в четвертьфинале.

— Потери в составе у России очень неприятные, — поделился мнением с «Известиями» двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков. — Того же Зуба не хватало в игре с Данией. Но, с другой стороны, теперь у нас есть Нестеров. В прошлом матче ему было тяжело, так как приходится на ходу перестраиваться с маленьких североамериканских площадок на большие европейские. Но уверен, что дальше Никита ещё прибавит. Отсутствие Григоренко и Кузьменко обидно, они хорошо проявляли себя как лидеры. Но при этом у нас есть, кем заменить ребят. С той же Данией хорошо себя проявили Воронков и Морозов, к примеру. Поэтому главное, хорошо подготовиться к Швейцарии. Команда непростая. Да, у неё есть два диаметрально противоположных результата — 0:7 от Швеции и 8:1 над Словакией. Но нам надо настраиваться на них как на команду, разгромившую словаков.

В четверг стало известно, что из-за океана приедет вратарь Сергей Бобровский, который также сможет играть уже после группового турнира. Таким образом, наша команда всё же дождётся голкипера из НХЛ. Сейчас основной вратарь Александр Самонов, а его резервист — Иван Бочаров.

— В Самонове всё время сомневаются, а он играет довольно ровно, — сказал «Известиям» экс-вратарь сборной СССР Александр Пашков. — Другое дело, хватит ли его класса для победы на чемпионате мира. И в этой ситуации приезд опытного и высококлассного вратаря может оказать помощь и всей команде, и малоопытным Самонову с Бочаровым. Приглашение Бобровского — разумный шаг со стороны тренера. Сергей — игрок высокого уровня, зарекомендовавший себя с самой лучшей стороны и в НХЛ, в сборной. То, что он не сыграет на групповой стадии, — не принципиально. Для Бобровского не проблема сразу начать играть решающие матчи.

Матч между Россией и Швейцарией начнётся в субботу в 16:15. После этого нашей команде останется провести в группе всего два матча. В понедельник она сыграет со Швецией, во вторник — с Белоруссией.