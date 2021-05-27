В ЦБ предупредили о возможном ужесточении регулирования выдачи ипотек

Банк России может продолжить ужесточение регулирования выдачи ипотек, если сохранится высокий рост цен на жилье или ухудшатся стандарты кредитования. Об этом говорится в обзоре финансовой стабильности, подготовленном регулятором в четверг, 27 мая.

Чтобы ограничить риски банков, связанные с ослаблением стандартов кредитования и ускоренным ростом цен на недвижимость, Центробанк решил с 1 августа повысить надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом до 20% в зависимости от значения показателя долговой нагрузки заемщика.

«В случае сохранения ускоренного роста цен на жилье или ухудшения стандартов кредитования Банк России рассмотрит вопрос о дальнейшем ужесточении макропруденциальной политики по ипотечным кредитам, предоставленным заемщикам с высоким значением долговой нагрузки», — отмечается в документе.

Повышение надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, предоставленным с 1 августа 2021 года, по данным ЦБ, приняли для ограничения рисков ипотечного кредитования, связанных с низким первоначальным взносом. В январе–марте 2021 года, по данным ЦБ, на кредиты заемщикам с высоким уровнем показателя долговой нагрузки (ПДН), более 80%, пришлось 24% объема предоставленных кредитов по ипотеке.

Ранее в четверг в Объединенном кредитном бюро (ОКБ) сообщили, что в апреле в России банки выдали 175 тыс. ипотечных кредитов, что на 3% больше, чем в марте. По сравнению с апрелем 2020 года, когда в России были введены первые коронавирусные ограничения, выдачи таких кредитов увеличились на 89%.

25 мая директор онлайн-супермаркета ипотеки Online-Ipoteka Ирина Григорьева сообщила, что ставки в сегменте ипотеки с первоначальным взносом от 15 до 20% могут вырасти дополнительно на 1,5–2 процентных пункта. По ее словам, ужесточение ЦБ регулирования выдачи ипотеки с низким первым взносом может поспособствовать резкому сокращению предложений с взносом менее 15%.