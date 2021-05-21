Центробанк ужесточит регулирование по ипотеке с низким первым взносом

Центральный банк России принял решение с 1 августа ужесточить регулирование выдачи ипотеки с низким первым взносом. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщается на сайте регулятора.

«Совет директоров Банка России принял решение повысить надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, предоставленным с 1 августа 2021 года. Для ограничения рисков ипотечного кредитования, связанных с низким первоначальным взносом, совет директоров Банка России принял решение повысить надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с соотношением «кредит/залог» от 80 до 85%», — говорится в сообщении.

В ЦБ отметили, что повышение надбавок будет способствовать снижению стимулов банков к расширению кредитования за счет предоставления заемщикам кредитов с низким первоначальным взносом, а также обеспечит устойчивость финансовых организаций к потенциальным стрессовым сценариям.

17 мая зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин сообщил, что в настоящее время годовая инфляция в России находится на плато и начнет замедляться ближе к осени. По данным Росстата, данный показатель по итогам апреля снизился до 5,5% с мартовских 5,78%.

23 апреля Центробанк повысил прогноз по инфляции по итогам 2021 года до 4,7–5,2% с 3,7–4,2% и заявил об ожидании ее возвращения к цели в 4% в середине 2022 года и сохранении ее на этом уровне в дальнейшем.

В тот же день ЦБ повысил ключевую ставку с 4,5 до 5% годовых. Решение было направлено на снижение темпов инфляции, укрепление курса рубля, роста процентов по кредитам и депозитным вкладам. В начале апреля Минэкономразвития сообщило, что пик годовой инфляции был пройден в марте.