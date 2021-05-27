В России выдачи ипотек в годовом выражении выросли на 89%

В апреле банки выдали 175 тыс. ипотечных кредитов, что на 3% больше, чем в марте. По сравнению с апрелем 2020 года, когда в России были введены первые коронавирусные ограничения, выдачи выросли на 89%. Об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ), обнародованные в четверг, 27 мая.

Бюро проанализировало данные 30 регионов, лидирующих по количеству выданных ипотек.

Наибольший рост выдач в апреле по сравнению с мартом произошел в Краснодарском крае (+10%), Югре и Воронежской области (по 9%), Ленинградской (+8%), Московской областях (+7%). Сокращение выдач произошло в Оренбургской области (на 5%), Татарстане (на 3%), Приморском и Алтайском краях (по 2% на каждый) и в Чувашии (на 1%).

Артур Александрович, генеральный директор ОКБ, рассказал, что сейчас заемщики стараются быстрее купить недвижимость, опасаясь роста процентных ставок по ипотечным кредитам. При покупке новостройки в большинстве регионов им нужно успеть заключить договор до того, как с 1 июля завершится действие программы льготной ипотеки под 6,5%. Он подчеркнул, что эти факторы повлияли на высокие темпы роста ипотечного кредитования в прошлом месяце.

Накануне Всемирный банк опубликовал доклад, в котором говорилось о рисках перегрева рынка ипотеки в России. Указывалось, что доступность недвижимости может снизиться из-за роста разрыва между снижающимися доходами населения и растущими ценами на жилье.

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил «Известиям», что ипотечное кредитование в России пока не является риском для банковской системы. Однако проблемы могут возникнуть, если это будет продолжаться еще год-два.

Программа субсидирования ипотечной ставки в России действует с апреля 2020 года. Она должна была завершиться в ноябре, но ее продлили до 1 июля 2021 года. В рамках программы ставка по ипотеке на покупку жилья в новостройках составляет не более 6,5%, а размер минимального первоначального взноса —15%.