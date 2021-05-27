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В Тюменской области возбудили 17 уголовных дел из-за лесных пожаров

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По факту повреждения огнем деревьев в Тюменской области возбудили 17 уголовных дел. Еще 17 материалов находятся в производстве. Об этом сообщил директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович.

В Подмосковье число лесных пожаров снизилось более чем в два раза за год

В лесах Тюменской области сохраняется сложная пожароопасная обстановка. В выходные сотрудники силовых ведомств и органов государственной власти проведут рейды по маршрутам в лесах и населенных пунктах. Об этом сообщает портал «Наш город».

Помимо уголовных дел, в отношении нарушителей составлены 567 административных протокола. За несоблюдение противопожарного режима на граждан наложили 453 штрафа.

Режим чрезвычайной ситуации действует в Тюменской области с 11 мая. Жителям региона запрещено разводить открытый огонь на дачных и приусадебных участках, сжигать мусор и сухую траву, а также готовить еду на мангале.

Ранее сообщалось, что власти Тюмени продлили запрет на посещение лесов до 10 июня.

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