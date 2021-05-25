Запрет на посещение лесов продлили на территории Тюмени

Власти Тюмени продлили запрет на посещение лесов до 10 июня. Для горожан остаются доступными 14 зон отдыха.

Ситуация связана со сложной пожароопасной обстановкой на природных территориях. За прошедшие сутки выявлено 20 пожаров общей площадью около 180 га. Тюменцам разрешили отдыхать в специально оборудованных зонах и в Гилевской роще. Об этом сообщает Megatyumen.ru.

По данным Тюменского гидрометцентра, чрезвычайная пожароопасность сохранится на юге Тюменской области до 27 мая. В связи с этим возрастает вероятность возникновения пожаров на территории Тюмени.

По данным «Авиалесоохраны», за последние сутки площадь лесных пожаров в России сократилась примерно на 20% — с 6,3 тыс. до 5,1 тыс. га. Ликвидировано 75 пожаров площадью 6312 га. Наибольшую площадь огонь охватил в Тюменской области, где горит свыше 4 тыс. га природных территорий.