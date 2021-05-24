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В Подмосковье число лесных пожаров снизилось более чем в два раза за год

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В Московской области зафиксировано снижение количества лесных пожаров более чем в два раза. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья, министр экологии и природопользования региона Андрей Разин на совещании с губернатором и главами городских округов.

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По словам главы ведомства, городами-лидерами по возгораниям в лесах являются Балашиха, Раменское, Воскресенск, а также Солнечногорск и Луховицы, передает «Радио 1».

Всего с начала года в регионе произошло более 60 лесных пожаров на общей площади свыше 112 га. Это в 2,3 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, передает НСН.

Также Разин сообщил, что в Подмосковье уже установлено около 100 видеокамер, которые используются для мониторинга ситуации с лесными пожарами.

Ранее в этот же день премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами указал на сложную ситуацию с природными пожарами в ряде регионов страны и призвал не допустить ухудшения обстановки.

Утром в понедельник сообщалось, что на территории Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа бушуют четыре локализованных лесных пожара на площади 1288 га. Всего с начала периода пожарной опасности в лесах ХМАО зафиксировано 47 пожаров в лесных массивах. Их площадь достигла 2,2 тыс. га.

Кроме того, в Якутии за минувшие сутки ликвидировали четыре природных пожара. Их площадь составила почти 1,45 тыс. га.

Накануне в Тюменской области остановлено распространение десяти из 22 действующих пожаров, сообщает телеканал «Звезда».

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