Четыре лесных пожара локализованы в ХМАО

По данным на утро 24 мая, на территории Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа бушуют четыре локализованных лесных пожара на площади 1288 га. Согласно прогнозу депнедра и природных ресурсов региона, за сутки класс опасности будет увеличен до 4.

Всего с начала периода пожарной опасности в лесах ХМАО зафиксировано 47 пожаров в лесных массивах. Их площадь достигла 2,2 тыс. га, информирует muksun.fm.

Ранее в регионе ввели режим повышенной готовности. По данным синоптиков, наибольшему риску возникновения пожаров подвержены Нефтеюганск и Кондинский район. В юго-западных районах ХМАО установилась чрезвычайная пожароопасность. Особый противопожарный режим действует с начала мая.

В конце апреля прокуратура ХМАО выявила, что окружные власти решили сэкономить на противопожарных мерах и сократить финансирование на штат сотрудников и авиапатрулирование лесов. Выявлено окjло 90 нарушений.