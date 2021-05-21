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Режим повышенной готовности объявили в ХМАО из-за лесных пожаров

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Режим повышенной готовности ввели на территории Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) в связи с лесными пожарами. Соответствующее постановление подписала губернатор Наталья Комарова.

По последним данным, в регионе действуют пять лесных пожаров площадью 133,2 га. В Советском, Урайском и Кондинском лесничествах. Три пожара локализованы. Всего с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 32 лесных пожара площадью почти 486 га. Об этом пишет ИА «Ура.ру».

По данным синоптиков, наибольшему риску возникновения пожаров подвержены Нефтеюганск и Кондинский район. В последние двое суток в юго-западных районах ХМАО установилась чрезвычайная пожароопасность. Особый противопожарный режим был введен в регионе в начале мая.

17 мая в ХМАО был зарегистрирован температурный рекорд. Впервые за 100 лет воздух прогрелся более чем до +30 градусов.

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