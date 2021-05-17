Новый температурный рекорд мая зарегистрирован в ХМАО
В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) температура воздуха в мае поднялась выше +30 градусов впервые за 100 лет. Синоптики отметили, что резкое потепление сопровождалось облачной погодой.
Прежний рекорд мая держался 17 лет. 14 мая 2021 года синоптики зафиксировали температуру +30,1 градуса. Об этом сообщает Muksun.fm.
Специалисты отметили, что в начале прошлой недели температура воздуха составляла +13...+18 градусов. Потепление сопровождалось кратковременными дождями.
На текущий момент в ХМАО действуют четыре лесных пожара. Площадь возгораний увеличилась до 53,5 га.
Ранее сообщалось, что в Пермском крае в связи с потеплением ограничили пребывание граждан на лесных территориях. Ограничение продлится до 23 мая.