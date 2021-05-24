Четыре лесных пожара ликвидировали за сутки в Якутии

В Якутии за сутки ликвидировали четыре природных пожара. Их площадь составила почти 1,45 тыс. га.

К утру 24 мая в республике зарегистрировано 13 природных пожаров. Число очагов за сутки увеличилось на три за счет обнаружения новых возгораний в зоне обслуживания и контроля. В радиусе 10 км от населенных пунктов в Нюрбинском, Горном и Таттинском районах выявлено шесть пожаров. Об этом сообщает ИА SakhaNews.

В ликвидации пожаров задействованы 180 человек и восемь единиц техники. В противопожарных рейдах за сутки приняли участие 12 патрульно-контрольных групп.

Всего с начала наблюдения площадь, пройденная огнем, составила свыше 14,6 тыс. га.

Ранее сообщалось, что за сутки в Ханты-Мансийском автономном округе локализовали четыре природных пожара площадью почти 1,3 тыс. га. В регионе действует режим повышенной готовности.