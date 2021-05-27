МиГ-31 вновь сопроводил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Российский истребитель МиГ-31 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне Северного флота второй день подряд поднимался на сопровождение самолета ВВС Норвегии над Баренцевым морем. Об этом сообщила 27 мая пресс-служба Северного флота России.

Как уточняется, российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена воздушная цель, приближающаяся к государственной границе Российской Федерации.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря», — отметили военные.

После разворота иностранного военного самолета от российской границы МиГ-31 благополучно вернулся на аэродром базирования. «Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — добавили военные. Граница РФ нарушена не была.

26 мая истребитель МиГ-31 сопроводил патрульный самолет авиации ВВС Норвегии в районе Баренцева моря. 6 мая в Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что российский МиГ-31 поднимался в воздух, чтобы не допустить нарушения госграницы американским самолетом над Чукотским морем