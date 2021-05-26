МиГ-31 сопроводил самолет ВВС Норвегии в районе Баренцева моря

Истребитель МиГ-31 поднимался на сопровождение патрульного самолета авиации ВВС Норвегии в районе Баренцева моря. Об этом в среду, 26 мая, сообщает пресс-служба Северного флота.

«Российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена, приближающаяся к государственной границе Российской Федерации воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота», — говорится в сообщении.

Уточняется, что экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря.

В Северном флоте подчеркнули, что российские пилоты осуществляли полет в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. При этом нарушения государственной границы РФ не допущено.

Ранее, 6 мая, в Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что российский МиГ-31 поднимался в воздух, чтобы не допустить нарушения госграницы американским самолетом над Чукотским морем. Экипаж российского судна идентифицировал воздушную цель как стратегический разведчик RC-135.