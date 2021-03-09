Особенности воздушной охоты: МиГ-31 нашли новое применение

«Боевые воздушные корабли» МиГ-31 стали охотниками за баллистическими ракетами. Теперь экипажи будут регулярно отрабатывать перехват боеголовок на учениях. Благодаря уникальному радару, высокой скорости и мощному вооружению, машины идеально подходят для борьбы с такими целями. Это особенно актуально после того, как прекратил действие договор о ракетах средней и меньшей дальности. По словам экспертов, в угрожаемый период «тридцать первые» смогут за считаные минуты создать защитный купол от ракет разного класса над территорией страны.

Из-за своей массы более 40 т. МиГ-31 классифицируется иначе, чем обычные истребители. Пилот двухместной машины единственный в оперативно-тактической авиации официально именуется командиром корабля. Такой привилегией обладают только летчики тяжелых бомбардировщиков и транспортных самолетов. Поэтому на военном сленге перехватчики и носят название «боевые воздушные корабли».

Идеально подходит

Как рассказали «Известиям» источники военного ведомства, в прошлом году новые упражнения по перехвату мишеней-имитаторов баллистических ракет были включены в программу боевой подготовки в качестве эксперимента. По итогам работ было принято распространить практику на всех подразделениях перехватчиков МиГ-31.

Первыми новый элемент боевой подготовки обкатали экипажи истребителей-перехватчиков Центрального военного округа. Как ранее сообщили в Минобороны, на недавних учениях в Пермском крае МиГ-31БМ отразили групповой налет авиации условного противника, после чего перелетели в Астраханскую область и отработали применение ракет по сверхзвуковым целям, имитирующим баллистические ракеты.

МиГ-31 — самый мощный в мире истребитель-перехватчик с высокими показателями по скорости, высоте и дальности полета. Характеристики и арсенал вооружения позволяют ему уничтожать любые воздушные цели — от беспилотников до гиперзвуковых летательных аппаратов.

— Эти самолеты могут действовать на больших высотах, поэтому они способны эффективно бороться с баллистическими ракетами, — рассказал «Известиям» бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко. — Сегодня для авиации постоянно разрабатываются новые, более совершенные типы боеприпасов. Соответственно, обновляется программа подготовки летного состава и применения самолетов. Сначала экипажи изучают теорию, а затем отрабатывают новые элементы в ходе учений.

Генерал отметил, что подготовка экипажей МиГ-31 к борьбе с баллистическими ракетами особенно актуальна на фоне того, что американцы вышли из договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).

— Они начинают появляться у наших границ, поэтому необходимо иметь средства, чтобы их уничтожать. Эти ракеты начнут размещать в Европе, и надо быть готовыми отражать удары. МиГ-31 совместно с наземными средствами ПВО могут создать мощную систему обороны и эффективно уничтожать ракеты, — рассказал Валерий Горбенко.

Не стареет с годами

Уникальный перехватчик впервые поднялся в воздух в 1975 году и был официально принят на вооружение в 1981-м. Мощнейшие двигатели Д-30Ф6 обеспечили тяжелой машине скорость до 3 тыс. км/ч и возможность длительного полета на форсаже. Такие характеристики были недоступны обычным фронтовым истребителям. Активнее всего МиГ-31 с непревзойденным для своего времени радиолокатором применялся на севере страны, где покрытие ПВО было недостаточным.

К началу 2021 года уже больше сотни МиГ-31 прошли модернизацию до варианта МиГ-31БМ. Полностью весь их флот запланировано обновить к 2023 году. Продлен не только срок службы самолетам и двигателям как минимум до середины 2030-х годов, но и радикально повышены боевые возможности. По оценке разработчиков, они увеличились в 2,6 раза.

Обновленный радар «Заслон-М» позволяет перехватчику обнаруживать противника за 320 км. Почти с такого же расстояния он может теперь поразить его и дальнобойными ракетами. Одновременно боевая машина способна следить за 10 воздушными целями и обстреливать шесть.

Обновленные МиГи получили возможность тесно взаимодействовать с другими истребителями и наземными службами. Они могут получать информацию от наземных радаров и автоматизированных систем управления, эффективно взаимодействовать с самолетами дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50. С конца прошлого года перехватчики вернулись на Крайний Север нашей страны. Их экипажи с 1 декабря заступили на боевое дежурство на острове Южный архипелага Новая Земля.

Сегодня российские инженеры решают задачу по продлению ресурса МиГ-31БМ. Это позволит легендарным истребителям оставаться в строю еще по меньшей мере 10 лет.

«Известиям» уже сообщали, что МиГ-31БМ взяли под защиту Северный морской путь. Машины авиационной эскадрильи Северного флота будут нести дежурство на островных и материковых аэродромах в Заполярье. При необходимости их можно быстро передислоцировать на любой из более десятка отремонтированных аэродромов вдоль Севморпути. Весь прошлый год в новой арктической эскадрильи 98-го отдельного смешанного авиаполка проходили экспериментальные учения по действию самолетов вдоль СМП. Результаты маневров командование признало успешными.