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Фигуристка Волосожар родила второго ребенка

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Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар родила второго ребенка. Об этом она сообщила в своем Instagram в четверг, 27 мая.

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Спортсменка опубликована в соцсети снимок из больничной палаты, подписав, что на свет появился сын.

«Наша семья стала больше на 3 кг 950 г и выше на 55 см! Мой родной, мы все тебя так ждали! Спасибо любимому за то, что было так комфортно, спокойно и не страшно! Ощущение, что хочется обнять весь мир! Устали, но счастливы», — написала фигуристка.

С радостным событием Волосожар поздравили многие коллеги, в том числе фигуристки Аделина Сотникова, Екатерина Боброва и Елена Радионова.

Татьяна Волосожар с 2010 года выступала в паре с фигуристом Максимом Траньковым, они дважды завоевали золотые медали олимпийских игр в Сочи. В 2015 году спортсмены поженились, а 16 февраля 2017 года у них родилась дочь Анжелика, пишет Газета.ru.

В конце апреля серебряный призер Олимпиады-2002, хореограф Илья Авербух сообщил, что он и его жена, актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале «Папины дочки», станут родителями.

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