Общая сумма штрафа Twitter за день составила 19 млн рублей

Мировой суд Таганского района Москвы за день оштрафовал Twitter на 19 млн рублей за то, что социальная сеть не удалила запрещенную информацию. Об этом в четверг, 27 мая, сообщили в пресс-службе суда.

Таким образом суд признал компанию виновной в совершении шести административных правонарушений, заключающихся в сохранении запрещенного контента с призывами к участию в несогласованных акциях.

«Постановлением мирового судьи судебного участка N422 Таганского района Москвы Twitter признан виновным в совершении шести административных правонарушений. Организации назначен штраф на общую сумму в размере 19 млн рублей», — заявила пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук.

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