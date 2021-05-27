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Песков допустил обсуждение Путиным и Байденом возвращение США в ДОН

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что в ходе саммита лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена, который пройдет в Женеве 16 июня, президенты могут затронуть тему возвращения Соединенных Штатов в Договор по открытому небу (ДОН).

При этом представитель Кремля предупредил, что Россия на данный момент проводит процедуры по денонсации соглашения и у США, которые ранее покинули договор, осталось не так много времени, чтобы пересмотреть свою позицию по этому вопросу.

«Наверняка, может затрагиваться эта тема, собственно, время сокращается как шагреневая кожа, мы выполняем процедуры, скоро они будут завершены, времени осталось мало для того, чтобы Вашингтон мог пересмотреть свое ранее принятое решение», — заявил Песков в четверг, 27 мая.

В апреле текущего года замглавы МИДа Сергей Рябков Рябков указывал США на то, что судьба соглашения должна быть определена до конца мая. Он отмечал отсутствие интереса Вашингтона к возвращению в ДОН.

Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации соглашения 11 мая. Тогда Песков отмечал, что документ имеет смысл только в том случае, если в рамках него действительно происходит обмен информацией. Нижняя палата российского парламента на пленарном заседании 19 мая единогласно приняла внесенный президентом законопроект о денонсации ДОН.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. Он вступил в силу в 2002-м. Согласно его условиям, 34 страны — участницы соглашения могли открыто собирать информацию о вооруженных силах друг друга и их деятельности.

При этом США вышли из соглашения в ноябре 2020 года. В ответ на это Россия приступила к процессу выхода из договора 15 января, до того, как в Белом доме сменилась администрация.

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