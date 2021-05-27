«Спартак» поздравил своего экс-тренера Эмери с победой в Лиге Европы

Московский футбольный клуб «Спартак» поздравил своего бывшего тренера Унаи Эмери с победой его нынешних подопечных — игроков испанского «Вильярреала» — в Лиге Европы сезона-2020/21.

«Красно-белые» добавили, что трофей Эмери завоевывает в четвертый раз.

«Поздравляем нашего бывшего тренера Унаи Эмери с четвертым трофеем Лиги Европы. Жаль, что наша команда не играла с ним в этом турнире», — отмечается в аккаунте московского клуба в соцсети Twitter.

Ранее стало известно, что «Вильярреал» в результате серии послематчевых пенальти переиграла в финале Лиги Европы УЕФА английский «Манчестер Юнайтед» и впервые завоевала трофей турнира.

Встреча прошла 26 мая на стадионе «Энерга» в польском Гданьске и завершилась со счетом 1:1 (11:10 в серии пенальти).

Унаи Эмери ранее возглавлял такие клубы, как «Лорка Депортива», «Севилья», «Валенсия», «Арсенал», «Пари Сен-Жермен». «Спартак» специалист возглавлял с июня по ноябрь 2012 года. Тренировать команду «Вильярреал» он начал в июле 2020 года. Кубок Лиги Европы с ним трижды завоевала испанская «Севилья».