Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Режим ЧС введен в Приамурье из-за паводков
Культура
Объявлено продолжение конкурса «Евровидение-2021»
Общество
Эпидемиолог заявил о выявлении в России новых версий коронавируса
Экономика
Минэнерго порекомендует нефтяникам нарастить поставки топлива на рынок
Спорт
«Тампа» обыграла «Флориду» и вышла во второй раунд плей-офф НХЛ
Наука
РФ и Китай презентуют в июне дорожную карту создания лунной станции
Общество
Самолет МЧС с россиянами из сектора Газа приземлился в Домодедово
Общество
В России могут обязать производителей утилизировать 100% упаковки
Наука
На спальных местах МКС оказалась наибольшая радиация

«Спартак» поздравил своего экс-тренера Эмери с победой в Лиге Европы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Московский футбольный клуб «Спартак» поздравил своего бывшего тренера Унаи Эмери с победой его нынешних подопечных — игроков испанского «Вильярреала» — в Лиге Европы сезона-2020/21.

«Благодаря рестарту потери Ла Лиги составят гораздо меньше €1 млрд»
Официальный представитель испанского футбольного первенства Даниэль Серехидо — о возобновлении сезона и виртуальных фанатах

«Красно-белые» добавили, что трофей Эмери завоевывает в четвертый раз.

«Поздравляем нашего бывшего тренера Унаи Эмери с четвертым трофеем Лиги Европы. Жаль, что наша команда не играла с ним в этом турнире», — отмечается в аккаунте московского клуба в соцсети Twitter.

Ранее стало известно, что «Вильярреал» в результате серии послематчевых пенальти переиграла в финале Лиги Европы УЕФА английский «Манчестер Юнайтед» и впервые завоевала трофей турнира.

Встреча прошла 26 мая на стадионе «Энерга» в польском Гданьске и завершилась со счетом 1:1 (11:10 в серии пенальти).

Унаи Эмери ранее возглавлял такие клубы, как «Лорка Депортива», «Севилья», «Валенсия», «Арсенал», «Пари Сен-Жермен». «Спартак» специалист возглавлял с июня по ноябрь 2012 года. Тренировать команду «Вильярреал» он начал в июле 2020 года. Кубок Лиги Европы с ним трижды завоевала испанская «Севилья».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021