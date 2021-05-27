Объявлено продолжение конкурса «Евровидение-2021»

Международный песенный конкурс «Евровидение-2021» продолжится онлайн. Об этом говорится на официальном YouTube-канале мероприятия.

Организаторы конкурса покажут видео выступления участников «Евровидения», которое было заранее подготовлено на случай ограничений, связанных с пандемией из-за коронавирусной инфекции. Так, 28 мая в 22:00 по мск зрители смогут увидеть ролики с полуфиналистами, тогда как 29 мая также в 22:00 — с финалистами конкурса.

«В знак уважения к труду каждой страны-участницы над резервными записями живого выступления (на случай, если бы их участники не добрались до Роттердама) мы создали два специальных шоу», — написали организаторы «Евровидения-2021» в сообщении, опубликованном под видео на YouTube-канале конкурса в среду, 26 мая.

Вести шоу будет финская певица Криста Зигфридс.

Финал «Евровидения» состоялся в Роттердаме 22 мая, победу одержала группа Maneskin, представлявшая Италию с песней Zitti E Buoni. Спустя день участники группы сообщили о том, что планируют большой концертный тур, который должен включать и Россию.

Певица, которая представляла РФ на конкурсе Манижа с песней Russian Woman заняла девятое место. На втором месте оказалась исполнительница из Франции Барбара Прави с песней Voila. На третьем — представляющий Швейцарию исполнитель Gjon's Tears с песней Tout l'Univers.