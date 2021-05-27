Глава Погранслужбы ФСБ рассказал о выдворении корабля ВМС Британии

Британский эсминец был выдворен из территориальных вод России в районе Крыма в октябре 2020 года, рассказал 27 мая первый заместитель директора ФСБ РФ — руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов.

По его словам, 13 октября прошлого года, несмотря на поступившее предупреждение о недопустимости захода в территориальные воды России, эсминец с управляемым ракетным оружием D35 Dragon ВМС Великобритании пересек госграницу РФ в районе мыса Херсонес в акватории Черного моря.

«На требования немедленно покинуть территориальное море России капитан эсминца заявил о плохом приеме сигнала. В результате совместных с ВМФ и ВКС России действий военный корабль был выдворен в нейтральные воды», — сказал Кулишов в интервью «РИА Новости».

Он подчеркнул, что российские пограничники пристально отслеживают «недружественную» деятельность западных партнеров у российских границ, направленную на демонстрацию военной силы для сдерживания якобы «агрессивной политики России в регионе».

Кулишов подчеркнул, что в Погранслужбе готовы к различным сценариям развития обстановки, включая предупреждение и пресечение провокаций на море, направленных «на подрыв легитимности правовых режимов российских акваторий и демонстрацию пренебрежения суверенитета» РФ.

16 мая в Минобороны России сообщили, что силы Черноморского флота начали слежение за действиями британского патрульного корабля Trent, вошедшего в Черное море.

В апреле британское издание The Times со ссылкой на источники в военном ведомстве рассказало о планах Великобритании направить в Черное море в мае два корабля ВМС страны. Как уточнил источник газеты, таким образом королевство продемонстрирует Украине свою поддержку на фоне напряженности на российско-украинской границе.