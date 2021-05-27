Президент Польши Дуда назвал Россию «ненормальной страной-агрессором»

Президент Польши Анджей Дуда резко высказался о России из-за якобы ее агрессивных действий, сообщило в среду, 26 мая, издание Dziennik Gazeta Prawna.

«Россия — ненормальная страна, это страна-агрессор», — заявил Дуда во время выступления в Грузии.

Он также пообещал поднять вопрос об отношениях с Москвой на сессиях Генассамблеи ООН и площадках ОБСЕ.

3 мая президент Польши в ходе выступления по случаю 230-й годовщины конституции республики назвал Россию врагом свободы.

Ранее, 27 апреля, посол РФ в Польше Сергей Андреев заявил, что российско-польские отношения в настоящее время находятся на самом плохом уровне со времен Второй мировой войны.

20 ноября прошлого года президент России Владимир Путин назвал миф о «российской угрозе» выдумкой тех, что хочет нажиться на этой легенде. Он добавил, что этот миф нужен тем, кто ищет наживы в борьбе с Россией, и это очевидно для лидеров ведущих стран Европы.

По словам Путина, несмотря на все проблемы с Украиной, со спекуляциями вокруг Крыма и Донбасса, все прекрасно понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать.