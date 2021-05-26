Власти рассказали о планах сделать Москву лучшим городом в мире

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Москва будет самым лучшим городом в мире с самыми лучшими объектами образования и здравоохранения. Об этом градоначальник сказал 26 мая на вручении премии «Прорыв года».

«Мы всегда ставили себе задачу, чтобы Москва стала лучшим городом на Земле. Чтобы у нас были лучшие школы, больницы, рестораны, кафе, инновационные предприятия и лучшие цифровые решения. Наш город должен быть лучшим и будет им», — заявил Собянин.

Также он отметил, что дефицит в бюджете города, обнаруженный по итогам 2020 года, можно и нужно возмещать «движением вперед».

Ранее в этот же день Сергей Собянин подписал закон о регистрации нового официального средства массовой информации «Вестник Москвы» для публикации официальных документов столицы.

23 мая столичный градоначальник отметил, что Москва достойно справилась с вызовами пандемии коронавируса. Он указал на то, что столица «как минимум не хуже» справилась с пандемией в сравнении с мировыми столицами и из-за меньшего числа вынужденных ограничений экономика также пострадала меньше остальных в мире.