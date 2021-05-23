Собянин заявил о достойной борьбе с пандемией COVID-19 в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что Москва достойно справилась с вызовами пандемии коронавируса. Об этом он заявил 23 мая в эфире телеканала «Россия 1».

«Считаю, что Москва, москвичи, всё наше городское сообщество, профессиональное сообщество медиков, социальные и транспортные службы — все отрасли — справились достойно. В целом система отработана таким образом, что она дает возможность нормальной жизни в городе, работе всех отраслей, работе в том числе медицины в целом, не только «ковидной», но и всей другой: экстренной и плановой помощи», — отметил Собянин.

Мэр указал, что Москва «как минимум не хуже» справилась с пандемией в сравнении с мировыми столицами и из-за меньшего числа вынужденных ограничений экономика также пострадала меньше остальных в мире.

Ранее, 20 мая, Собянин указал, что ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве остается сложной, но взрывного роста заболеваемости не наблюдается.

Он призвал граждан, которые планируют свой отпуск, пройти вакцинацию от COVID-19.

Масштабная вакцинация от коронавируса началась в Москве в начале декабря прошлого года, а по всей стране она стартовала 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. Эксперты неоднократно указывали на то, что вакцинация позволит скорее сформировать коллективный иммунитет и победить пандемию.

На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

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