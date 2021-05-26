Собянин подписал закон о регистрации нового СМИ для публикации законов Москвы

Мэр столицы Сергей Собянин подписал закон о регистрации нового официального средства массовой информации «Вестник Москвы» для публикации официальных документов столицы. Об этом в среду, 26 мая, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Журнал «Вестник мэра и правительства Москвы» переименовывается в «Вестник Москвы». Издание продолжит официально публиковать нормативные акты города.

В этот же день Собянин предложил создать свободные от COVID-19 зоны в заведениях общественного питания для тех, кто сделал прививку от коронавируса, передает RT. С такой инициативой он выступил на встрече с предпринимателями в «Бизнес. Технограде» на ВДНХ.

Ранее, 19 мая, Мосгордума приняла закон о регистрации нового СМИ для публикации законов столицы.

Накануне сообщалось, что Мосгордума приняла 15 законов и 50 постановлений в период весенней сессии.