В Минобрнауки назвали долю обучающихся очно студентов вузов

Глава Минобрнауки Валерий Фальков рассказал, что на сегодняшний день около 92% студентов российских вузов обучаются очно или в смешанном формате.

«В целом по стране 92% студентов занимаются очно либо в смешанном формате. 8% студентов только дистанционно занимаются. 14% преподавателей полностью работают в дистанционном формате», — рассказал он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-1» в среду, 26 мая.

По словам Фалькова, все университеты готовы к началу приемной кампании, которая начнет принимать документы 20 июня.

«Зачисление, это особенность нынешней приемной кампании, состоится 17 августа в одну волну. Это упрощает и делает более прозрачным всю приемную кампанию», — отметил он.

Кроме того, если раньше абитуриенты могли подать не более пяти заявлений в три вуза, то в этом году они смогут подать до 10 заявлений в пять университетов, подчеркнул Фальков.

Ранее, 21 мая, Валерий Фальков заявил, что система высшего образования России успешно прошла через COVID-19. По его словам, говорить об ухудшении подготовки студентов российских вузов, которые обучались во время пандемии, неправильно.

13 мая Фальков рассказал, что в 2021 году абитуриенты смогут подавать документы дистанционно. Прием в вузы пройдет с учетом опыта, полученного в условиях коронавирусной пандемии.