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Экипажи бомбардировщиков Ту-22м3 провели учения над Средиземным морем

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Дальние бомбардировщики Ту-22м3 провели плановые учебные полеты над восточной частью Средиземного моря в сопровождении российских истребителей Су-35. Об этом «Известиям» рассказали в четверг, 27 мая, в Минобороны России.

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Накануне бомбардировщики прибыли на российскую авиабазу Хмеймим в Сирийской Арабской Республике. Перебазирование самолетов данного типа на аэродром Хмеймим произошло впервые и стало возможным в результате реконструкции второй взлетно-посадочной полосы. На ней заменили покрытие и установили новое светосигнальное и радиотехническое оборудование. Теперь полеты с российской авиабазы в Сирии могут совершать все типы самолетов. После выполнения учебных задач Ту-22М3 вернутся на аэродромы постоянного базирования в Россию.

В результате учений экипажи Ту-22м3 получили практические навыки выполнения задач в новых географических районах, отметили в Минобороны. После выполнения учебных задач по освоению воздушного пространства в восточной части акватории Средиземного моря дальние бомбардировщики вернутся на аэродромы постоянного базирования на территории России.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время полеты с авиабазы Хмеймим могут совершать все типы самолетов, стоящих на вооружении Вооруженных сил РФ, в том числе самолеты тяжелого класса.

Ту-22М — дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Самолет получил возможность развивать сверхзвуковую скорость полета в 1,88 Маха. Бомбардировщик оснащен 23-миллиметровой пушкой и усовершенствованными ракетами класса «воздух–земля».

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