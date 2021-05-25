Авиабазу Хмеймим подготовили к прибытию российских бомбардировщиков Ту-22М3

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 прибыли на авиабазу Хмеймим. К визиту самолетов в Сирии закончили реконструкцию взлетно-посадочной полосы. Одну из полос расширили и удлинили, заменили оборудование, передает телеканал «Известия». Ту-22М3 — один из самых больших самолетов в мире. Размах крыльев машины меняется в зависимости от режима работы, а длина самолета 42 м. Летчики проведут учебные полеты над акваторией Средиземного моря. После выполнения учебных задач Ту-22М3 вернутся в Россию на аэродромы базирования.

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