Сборная России обыграла Данию на чемпионате мира по хоккею

Сборная России по хоккею в среду, 26 мая, в матче группового этапа чемпионата мира обыграла команду Дании со счетом 3:0.

Как сообщает газета «Спорт-Экспресс», счет открыл нападающий Иван Морозов в концовке второго периода. Также шайбу уже в третьем периоде смог забить форвард Александр Барабанов. Третий и последний в этой игре гол оформил нападающий Дмитрий Воронков.

Отмечается, что для Воронкова этот гол стал дебютным на турнире.

По результатам игры сборная России набрала 9 очков и вышла на первое место в группе A.

24 мая сборная РФ потерпела первое поражение на ЧМ от сборной Словакии после двух побед над Чехией и Великобританией.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. В группу А входят сборные России, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании.