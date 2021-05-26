Арестованные президент и премьер Мали ушли в отставку

Президент переходного периода в Мали Ба Ндау и премьер-министр Моктар Уан, которых ранее в мае арестовали военные, подали в отставку и покинули свои посты. Об этом в среду, 26 мая, сообщает AFP в Twitter со ссылкой на военно-дипломатические источники.

Ранее в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва обеспокоена событиями в Мали и призывает к освобождению переходных властей и мирному урегулированию конфликта.

Ндау и Уан были арестованы и доставлены на военную базу вечером 24 мая. Это вызвало резкое осуждение со стороны других стран, некоторые из которых назвали происходящее «попыткой государственного переворота». Ндау и Уан руководили переходным правительством, созданным в результате августовского военного переворота, в результате которого был свергнут глава государства Ибрагим Бубакар Кейта. Им было поручено наблюдать за возвращением к демократическим выборам в следующем году.

После сообщений об аресте политиков многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали 25 мая потребовала их немедленного освобождения.

Вице-президент Мали Ассими Гоита позже в этот же день освободил их от занимаемых должностей за нарушение ими хартии переходного периода. Как уточнил Гоита, выборы в следующем году для восстановления избранного правительства пройдут, как и планировалось.

Военный переворот в Мали произошел на фоне гражданских волнений 18 августа 2020 года. Тогда мятежники захватили президента страны Ибрагима Бубакара Кейта, премьер-министра Бубу Сиссе, председателя национального собрания Мали Мусу Тимбине и министра экономики и финансов страны Абдулая Даффе. Также был пленен ряд высокопоставленных чиновников.

Оппозиция требовала отставки Кейты, военные призвали к политической трансформации в стране, ведущей к всеобщим выборам.

Кейта в ночь на 19 августа подал в отставку, заявив, что хочет избежать кровопролития. Организаторы переворота заявили, что не планируют захват власти, намерены провести выборы и на время переходного периода назначить временного главу государства. Рассматривались варианты как военного, так и гражданского правителя.

25 сентября Ба Ндау стал временным президентом страны.