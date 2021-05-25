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Вице-президент Мали освободил от должностей президента и премьера

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Вице-президент Мали Ассими Гоита освободил от исполнения обязанностей президента и премьер-министра за нарушении ими хартии переходного периода. Об этом 25 мая сообщает Reuters.

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«Вице-президент обязан действовать для сохранения хартии переходного периода и защиты республики с целью освободить от исполнения полномочий президента и его премьер-министра, а также всех вовлеченных в происходящее», — сказал Гоита в эфире местного телевидения.

Исполняющий обязанности президента Бах Ндау и и.о. премьер-министра Моктар Уан были арестованы и доставлены на военную базу вечером 25 мая. Это вызвало резкое осуждение со стороны других держав, некоторые из которых назвали происходящее «попыткой государственного переворота».

Два чиновника руководили переходным правительством, созданным в результате августовского военного переворота, в результате которого был свергнут президент Ибрагим Бубакар Кейта. Им было поручено наблюдать за возвращением к демократическим выборам в следующем году.

Как уточнил Гоита, выборы в следующем году для восстановления избранного правительства пройдут, как и планировалось.

Накануне многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали потребовала немедленного освобождения временного президента Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уана.

Военный переворот в Мали произошел на фоне гражданских волнений 18 августа 2020 года. Тогда мятежники захватили президента страны Ибрагима Бубакара Кейта, премьер-министра Бубу Сиссе, председателя национального собрания Мали Мусу Тимбине и министра экономики и финансов страны Абдулая Даффе. Также был пленен ряд высокопоставленных чиновников.

Оппозиция требовала отставки Кейты, военные призвали к политической трансформации в стране, ведущей к всеобщим выборам.

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