ООН призвала немедленно освободить президента Мали Ба Ндау

Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали (МИНУСМА) потребовала немедленного освобождения временного президента Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уана после сообщений об их задержании солдатами, сообщает миссия в Twitter.

Миссия ООН в Мали также призвала к «спокойствию» в западноафриканской стране.

Ранее появились сообщения о том, что временного президента Ба Ндау, премьер-министра Моктара Уана солдаты отвезли в военный лагерь недалеко от столицы Бамако.

Инцидент вызвал опасения по поводу второго переворота в течение года в стране.

Сообщение о задержании поступило всего через несколько часов после кадровой перестановки в правительстве, в результате которой были заменены два старших армейских офицера, участвовавших в прошлогоднем перевороте.

Военный переворот в Мали произошел на фоне гражданских волнений 18 августа прошлого года. Тогда мятежники захватили президента страны Ибрагима Бубакара Кейта, премьер-министра Бубу Сиссе, председателя национального собрания Мали Мусу Тимбине и министра экономики и финансов страны Абдулая Даффе. Также был пленен ряд высокопоставленных чиновников.

Оппозиция требовала отставки Кейты, военные призвали к политической трансформации в стране, ведущей к всеобщим выборам.

Кейта в ночь на 19 августа подал в отставку, заявив, что хочет избежать кровопролития. Организаторы переворота заявили, что они не хотят захватить власть, собираются провести выборы и на время переходного периода намерены назначить временного главу государства. Рассматривались варианты как военного, так и гражданского правителя.

25 сентября Ба Ндау стал временным президентом страны.