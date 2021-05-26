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Россия призвала к мирному урегулированию конфликта в Мали

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Россия обеспокоена событиями в Мали и призывает к освобождению переходных властей и мирному урегулированию конфликта. Об этом 26 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Полагаем важным обеспечить поступательную динамику в деле возвращения ситуации в этой стране в конституционное русло на основе общенационального инклюзивного диалога, продолжить планомерную подготовку к проведению в установленные сроки, а именно 31 октября, конституционного референдума и 27 февраля будущего года всеобщих демократических выборов при содействии ЭКОВАС (Экономическое сообщество западноафриканских государств. — Ред.) и Афросоюза», — сообщила она в ходе брифинга.

Захарова указала, что Россия исходит из необходимости дальнейшей реализации Мали Алжирского мирного соглашения, которое остается безальтернативной основой для достижения прочного мира в этом государстве. «Россия будет и далее в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН принимать конструктивное участие в международных шагах по нормализации обстановки в Мали, а также оказывать поддержку Макао на двусторонней основе», — резюмировала представитель МИД РФ.

Захарова напомнила, что 24 мая в Мали военные арестовали президента переходного периода Ба Ндау и премьер-министра переходного правительства Моктара Уана, в настоящее время они удерживаются в военном гарнизоне города Кати.

Военный переворот в Мали произошел на фоне гражданских волнений 18 августа прошлого года. Тогда мятежники захватили президента страны Ибрагима Бубакара Кейта, премьер-министра Бубу Сиссе, председателя национального собрания Мали Мусу Тимбине и министра экономики и финансов страны Абдулая Даффе. Также был пленен ряд высокопоставленных чиновников.

Оппозиция требовала отставки Кейты, военные призвали к политической трансформации в стране, ведущей к всеобщим выборам.

Кейта в ночь на 19 августа подал в отставку, заявив, что хочет избежать кровопролития. Организаторы переворота заявили, что они не хотят захватить власть, собираются провести выборы и на время переходного периода намерены назначить временного главу государства. Рассматривались варианты как военного, так и гражданского правителя.

25 сентября Ба Ндау стал временным президентом страны.

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