В Сирии назвали «Спутник V» наиболее эффективной вакциной

Наиболее востребованной вакциной от коронавирусной инфекции в Сирии является российский препарат «Спутник V», рассказал помощник главы сирийского МИДа Айман Сусан.

По словам чиновника, российский препарат востребован не из-за политических предпосылок, а благодаря эффективности с медицинской точки зрения, несмотря на попытки западных стран ее очернить.

«Они ревнуют, потому что Россия их опередила с вакциной», — заявил он ТАСС в среду, 26 мая.

Сусан подчеркнул, что Сирия высоко ценит помощь России в борьбе с пандемией, а также отметил, что страна продолжает сотрудничество с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

Сирия зарегистрировала и разрешила применение российской вакцины «Спутник V» на территории республики в конце февраля.

Ранее, 21 мая, вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что успех российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в мире обусловлен ее высокой эффективностью, которую подтвердили международные эксперты.

Препарат отличается безопасностью, легкостью транспортировки и хранения, отметила Голикова.

Российский препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Он был зарегистрирован в августе прошлого года и стал первой в России и мире вакциной от коронавируса. На сегодняшний день применение препарата одобрено в 66 странах.