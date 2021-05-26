Опубликовано видео испытаний нового оружия России

Концерн «Калашников» 26 мая опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» видео испытаний нового российского оружия.

«Если что, это спойлер к большому релизу. Кто угадает, что анонсируем?» — говорится в подписи к видеоролику, на котором запечатлен взрыв и падение снимающего испытания дрона.

Пользователи предположили, что на видео показаны тесты противотанкового ракетного комплекса (ПТРК).

О начале разработки первого в мире многоцелевого противотанкового ракетного комплекса (ПТРК), который сможет эффективно сбивать беспилотники, сообщалось в феврале.

По словам индустриального директора комплекса вооружений «Ростеха» Бекхана Оздоева, новый комплекс сможет поражать не только танки или бронетехнику, но ряд целей, которые раньше считались «недостижимыми», в том числе беспилотные летательные аппараты.

Отмечалось, что в настоящее время на вооружении ни одной из стран нет противотанковых комплексов, которые могли бы эффективно поражать малоразмерные, маневренные и слабоконтрастные в тепловом спектре цели, как беспилотники.

21 мая министр обороны Сергей Шойгу заявил о производстве автономных боевых роботов в России. Он заявил, что речь идет уже не об экспериментальных образцах, а начале серийного производства боевых роботов.

Шойгу указал, что в России ведется большая работа по созданию «оружия завтрашнего дня».