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Шойгу заявил о производстве автономных боевых роботов в России

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Серийное производство военных роботов с искусственным интеллектом, способных вести боевые действия самостоятельно, запустили в России. Об этом в пятницу, 21 мая, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе марафона «Новое знание».

По его словам, подобных роботов «действительно можно показывать в фантастических фильмах».

«Появились уже не просто экспериментальные образцы, а началось серийное производство боевых роботов», — сказал Шойгу.

Глава Минобороны не уточнил, когда эти роботы будут представлены публике или приняты на вооружение.

Шойгу добавил, что в России ведется большая работа по созданию «оружия завтрашнего дня».

В свою очередь первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, комментируя слова главы Минобороны, отметил, что, несмотря на очень высокую стоимость подобных разработок, «лучше рисковать техникой, которая может быть уничтожена, чем рисковать жизнями», передает «Газета.ру».

Депутат также отметил, что роботы могут использоваться для разминирования местности, проведения разведывательных мероприятий, мероприятий по доставке грузов, по эвакуации раненых с поля боя.

Ранее в пятницу Шойгу заявил, что российские Вооруженные силы по доле современной техники в стратегических ядерных силах обошли самые мощные армии мира. По словам министра, на сегодняшний день доля современной техники в стратегических ядерных силах составляет 86%, в целом по армии этот показатель выше 70%.

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