Российский противотанковый комплекс сможет сбивать беспилотники

Конструкторское бюро приборостроения начало разработку первого в мире многоцелевого противотанкового ракетного комплекса (ПТРК), который сможет эффективно сбивать беспилотники. Об этом 5 февраля сообщил индустриальный директор комплекса вооружений Ростеха Бекхан Оздоев.

«Это уже не узкоспециализированное противотанковое вооружение, а многоцелевое оборонительно-штурмовое оружие, способное эффективно поражать не только типовые цели — танки или бронетехнику, но и целый спектр ранее «недостижимых целей», таких как воздушные цели, в том числе беспилотные летательные аппараты», — приводит его слова «РИА Новости».

Для нового комплекса разрабатываются комбинированные головки самонаведения с тепловизионным и оптическим каналами. Новые боеприпасы будут применяться по принципу «выстрелил — забыл», подчеркнул Оздоев.

Отмечается, что в настоящее время на вооружении ни одной из стран нет противотанковых комплексов, которые могли бы эффективно поражать малоразмерные, маневренные и слабоконтрастные в тепловом спектре цели, как беспилотники. Отдельные марки ПТРК могут сбивать крупные и малоскоростные воздушные цели с достаточным тепловым излучением, типа вертолетов.

Ранее, 2 февраля, стало известно, что холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» планирует создать новый ударный комплекс «Гермес 2.0» с более скоростной ракетой.