В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина и Байдена в условиях COVID-19

Вопросы, связанные с эпидемиологической ситуацией, будут обсуждаться при подготовке встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Об этом 26 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков добавил, что вопрос о тестах на коронавирус и справках о вакцинации против COVID-19 стоит на повестке дня. Пресс-секретарь отметил, что у российской и американской сторон есть эпидемиологи, за которыми и будет решающее слово.

«В ближайшие дни наступит время для контактов или по линии дипломатических ведомств, или по линии администрации, чтобы все вопросы логистические, важные вопросы, связанные с эпидемиологической обстановкой, специалистами были обсуждены, пока ясности нет, но без их обсуждения ничего не получится», — сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства назвал предстоящие переговоры важным событием, однако отметил, что в Кремле не стали бы говорить о перезагрузке отношений с США. Также Песков добавил, что во время встречи двух лидеров не планируется подписание документов.

«Очевидно, что инерционность негативного потенциала, который, к сожалению, собрался в наших двусторонних отношениях, тоже имеет место быть. Конечно же ожидать, что в ходе одной первой встречи удастся выйти на понимание по вопросам глубокого несогласия вряд ли приходится», — заключил Песков.

Накануне, во вторник, в Кремле объявили, что Байден и Путин договорились встретиться в Женеве 16 июня.

В тот же день вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что оба лидера нацелены провести результативные переговоры и восстановить диалоговые форматы между странами.

Сенатор добавил, что среди тем будут рассмотрены перспективы российско-американских отношений, стратегическая стабильность, борьба с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов. Косачев уверен, что практически по каждому пункту есть шанс достичь договоренностей.

Байден предложил Путину провести саммит в ходе телефонного разговора 13 апреля. Ряд стран сразу же выразил готовность предоставить свою площадку для переговоров.